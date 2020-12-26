اليوم السابع
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التحالف العربى يعلن سقوط صاروخ باليستى أطلقته ميليشا الحوثى بالجوف فى اليمن

السبت، 26 ديسمبر 2020 01:20 م
التحالف العربى يعلن سقوط صاروخ باليستى أطلقته ميليشا الحوثى بالجوف فى اليمن تركى المالكى
كتب محمد جمال

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صرح المتحدث الرسمى باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية فى اليمن" العميد الركن تركى المالكى أن المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت صباح اليوم السبت صاروخاً بالستياً من محافظة (عمران) باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق، و سقط داخل الأراضي اليمنية فى محافظة (الجوف / شرق اليتمة)، بحسب " واس".

وأوضح العميد المالكي استمرار المليشيا الحوثية بانتهاكها للقانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ البالستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين وكذلك التجمعات السكانية والتي تهدد حياة المئات من المدنيين .

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات النوعية لحماية المدنيين بالداخل اليمني ، وحماية الأمن الإقليمي والدولي .

اليمن

الحوثيين

السعودية

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الجوف

عمران

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