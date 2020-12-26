اليوم السابع
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الانتهاء من أعمال إنارة مدخل مدينة نخل بسيناء ضمن الخطة الاستثمارية

السبت، 26 ديسمبر 2020 02:00 ص
الانتهاء من أعمال إنارة مدخل مدينة نخل بسيناء ضمن الخطة الاستثمارية الانتهاء من أعمال إنارة
شمال سيناء - محمد حسين

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انتهى مجلس مدينة نخل بوسط سيناء، من أعمال إنارة مدخل المدينة الغربى، وقال سليمان فرج رئيس مركز ومدينة نخل لـ"اليوم السابع"، إنه تم الانتهاء من إنارة مدخل نخل من جهة النفق ضمن الخطه الاستثمارية 2021/2020.

وأوضح أن أعمال الإنارة تأتى استكمالا لجهود انطلقت لتجميل كل المداخل وإنارتها، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من وضع تصور لتطوير مداخل ومخارج المدينة فى اتجاه النقب لسرعة العمل على تطوير المكان، وتخطيط وتنظيم الشوارع الرئيسية بالمدينة وتركيب أعمدة الإنارة طريق نخل النفق، وطريق نخل رأس النقب لإنارة مداخل المدينة.

وسبق وأعلن سليمان فرج، رئيس مركز ومدينة نخل، تخصيص مبلغ 30 مليونا و775 ألفا جنيه، كاعتمادات للخطة الاستثمارية لمركز ومدينة نخل بوسط سيناء للعام المالى الجارى، بينها 12 مليون جنيه لأعمال الكهرباء و15 مليون جنيه للطرق و3 ملايين و700 ألف جنيه لتحسين البيئة و75 ألف جنيه لدعم الوحدات المحلية.

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الانتهاء من أعمال إنارة
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الانتهاء من أعمال إنارة

 

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الانتهاء من أعمال إنارة

 

 


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