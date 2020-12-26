اليوم السابع
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احتراق مخيم للنازحين السوريين شمالى لبنان على خلفية شجار

السبت، 26 ديسمبر 2020 11:16 م
احتراق مخيم للنازحين السوريين شمالى لبنان على خلفية شجار حريق مخيم
/أ ش أ/

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اندلع حريق هائل فى مخيم للنازحين السوريين بإحدى مدن الشمال اللبناني، على خلفية شجار كان قد وقع فى وقت سابق من اليوم بين عدد من شباب المدينة وعمال سوريين.

وارتفعت ألسنة اللهب لأمتار فى السماء، وأتت النيران على عشرات الخيم التى كان تأوى النازحين السوريين فى مخيم مدينة المنية الشمالية، وتسببت فى احتراق المخيم ومحتوياته بصورة شبه كاملة.

وتسبب الحريق الهائل فى انفجار عدد من اسطوانات البوتاجاز التى كانت موجودة داخل المخيم، على نحو أدى إلى سماع أصوات انفجارات قوية وامتداد الحريق بشكل سريع إلى كافة أرجاء المخيم.

وكان شجار قد وقع بين أفراد من إحدى العائلات بالمدينة مع عدد من العمال السوريين، تخلله تضارب واشتباكات بين الجانبين أدت إلى سقوط 3 جرحى، قام على إثره أفراد من العائلة اللبنانية بإضرام النيران فى خيم داخل مخيم اللاجئين السوريين بمنطقة المنية.

وحضر عدد كبير من سيارات الإطفاء وفرق الدفاع المدنى فى سبيل السيطرة على النيران وإخمادها، كما تدخل الجيش اللبنانى بوحدات تابعة له فى محاولة لضبط الوضع على الأرض والسيطرة على الموقف وعدم تجدد الاشتباكات.

 


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النازحين السوريين

لبنان

أخبار لبنان

اشتباكات

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