إيطاليا تسجل 261 حالة وفاة جديدة وأكثر من 10 آلاف إصابة بفيروس "كورونا"

روما /أ ش أ/

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم السبت، تسجيل 261 حالة وفاة و10 آلاف و285 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد على مستوى البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقا لما نقلت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية عن بيانات وزارة الصحة، فقد ارتفعت بذلك الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة فى إيطاليا منذ بداية تفشى الوباء إلى 71 ألفا و620 حالة، فيما ارتفع العدد التراكمى للإصابات المسجلة منذ بداية الأزمة إلى مليونى و38 ألفا و759 حالة، بينهم 580 ألفا و941 حالة لا تزال إيجابية، بينما تعافى مليون و386 ألفا و198 شخصا من إصابتهم بالفيروس.

ورغم انخفاض أعداد الإصابات المسجلة خلال اليوم الأخير بشكل ملحوظ عن الأعداد المسجلة بالأمس، لكن نسبة العينات الإيجابية بين اختبارات الكشف ارتفعت خلال اليوم الأخير إلى 8ر12 بالمئة، حيث لم يُجرى خلال اليوم الأخير سوى 81 ألفا و285 اختبارا للكشف عن الإصابة، فى مقابل 152 ألفا و334 اختبارا تم إجراؤها فى اليوم السابق.