أخصائى أمراض صدرية بفرنسا: السلطات تراقب المخالطين للمصاب بسلالة كورونا الجديدة

كتب عامر مصطفى

قال الدكتور أنطوان أشقر، أخصائى الأمراض الصدرية، إن الوضع الصحى فى مستشفيات فرنسا لا يزال كما هو، مشيرا إلى أن عدد الإصابات فى العناية المركزة وأقسام كورونا انخفض، ولكن لا يزال عدد كبير من المرضى داخل المستشفيات.

تابع أشقر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم، تقديم سارة حازم، والمذاع عبر فضائية دى إم سي، أنه بعد الإعلان عن إصابة سلالة كورونا لشخص كان فى بريطانيا وعاد إلى فرنسا محجوز داخل المنزل، موضحاً أن السلطات الصحية تراقب جميع من خالط ذلك الشخص لإجراء الفحوصات اللازمة والسيطرة عليها.

سلمت فرنسا وإسبانيا، صباح اليوم السبت، الدفعة الأولى من لقاح "فايزر/بيونتك" الأمريكى المضاد لفيروس كورونا، استعدادا لانطلاق حملة التطعيم فى دول الاتحاد الأوروبى غدا الأحد، ووصلت الجرعات الأولى من اللقاح إلى مقر الصيدلية المركزية لهيئة المساعدة العامة فى مستشفيات باريس خارج العاصمة الفرنسية، بحسب ما نقلته صحيفة "الجارديان" البريطانية فى نسختها الإلكترونية.

وذكرت الهيئة أن شاحنة مبردة نقلت ما يقرب من 19 ألفا و500 جرعة من مصنع "فايزر" فى بورس شمال شرق بلجيكا إلى باريس، فيما وصف مدير الصيدلية فرانك هويت وصول اللقاحات بأنها لحظة "تاريخية" فى الجائحة، وبعد تسجيلها أكثر من 62 ألف حالة وفاة بسبب كوفيد-19، من المقرر أن تبدأ حملة التطعيم فى فرنسا غدا بمقيمين فى دارين لرعاية المسنين.