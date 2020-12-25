اليوم السابع
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وكيل صحة المنوفية يتفقد مستشفى حميات شبين الكوم

الجمعة، 25 ديسمبر 2020 09:36 م
وكيل صحة المنوفية يتفقد مستشفى حميات شبين الكوم جانب من الجولة
المنوفية - محمد فتحى

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أجرى الدكتور فيصل محمود جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، جولة مفاجئة على مستشفى حميات شبين الكوم، وذلك للاطمئنان على حسن سير العمل بالمستشفى والخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

وتفقد أقسام المستشفى المختلفة واقسام العزل والعناية المركزة لحالات الكورونا وكذلك متابعة زيادة أعداد الأسرة المخصصة للعزل طبقا للخطة الموضوعة، وكذلك التأكد من توافر الأكسجين بالمستشفى وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية والواقيات الشخصية وتطبيق جميع الاجراءات الاحترازية، مقدما الشكر للطاقم الطبى بالمستشفى للجهد المبذول لخدمة وراحة المرضى.

وأكد تواصل المرور على جميع المستشفيات صباحا ومساء خلال أيام الأسبوع وأيام العطلات للتأكد من انضباط العاملين وتقديم خدمة جيدة للمرضى والتأكيد على توافر الأكسجين والأدوية والمستلزمات الطبية والعمل على تذليل أى عقبات .


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