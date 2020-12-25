وكيل تعليم الغربية يتفقد المجموعات الدراسية لطلاب الثانوية العامة بطنطا

الغربية - عادل ضرة

تفقد المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، المجموعات الدراسية لطلبة الصف الثالث الثانوى، والتى تعد بديلا عن الدروس الخصوصية، والتى تقام داخل مدرسة طنطا الثانوية بنين بإدارة شرق طنطا التعليمية.

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم، الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى للحد من انتشار فيروس كورونا، وقياس درجة الحرارة للطلاب قبل الدخول الفصول.

وقدم وكيل الوزارة، الشكر لإدارة المدرسة والقائمين على تنظيم المجموعات، وعلى المجهود المبذول لمحاولة للوصول إلى أعلى درجات الاستفادة للطالب مع توفير كافة الإجراءات الاحترازية حفاظا على سلامة الجميع.



الكشف الحرارى



المجموعات الدراسية بالغربية



المجموعات الدراسية



كشف حرارى للطلاب