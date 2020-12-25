اليوم السابع
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وكيل تعليم الغربية يتفقد المجموعات الدراسية لطلاب الثانوية العامة بطنطا

الجمعة، 25 ديسمبر 2020 03:04 م
وكيل تعليم الغربية يتفقد المجموعات الدراسية لطلاب الثانوية العامة بطنطا المجموعات الدراسية بالغربية
الغربية - عادل ضرة

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تفقد المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، المجموعات الدراسية لطلبة الصف الثالث الثانوى، والتى تعد بديلا عن الدروس الخصوصية، والتى تقام داخل مدرسة طنطا الثانوية بنين بإدارة شرق طنطا التعليمية.

 

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم، الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى للحد من انتشار فيروس كورونا، وقياس درجة الحرارة للطلاب قبل الدخول الفصول.

 

وقدم وكيل الوزارة، الشكر لإدارة المدرسة والقائمين على تنظيم المجموعات، وعلى المجهود المبذول لمحاولة للوصول إلى أعلى درجات الاستفادة للطالب مع توفير كافة الإجراءات الاحترازية حفاظا على سلامة الجميع.

 

الكشف الحرارى
الكشف الحرارى

 

المجموعات الدراسية بالغربية
المجموعات الدراسية بالغربية

 

المجموعات الدراسية
المجموعات الدراسية

 

كشف حرارى للطلاب
كشف حرارى للطلاب

 

وكيل تعليم الغربية يتفقد المجموعات الدراسية
وكيل تعليم الغربية يتفقد المجموعات الدراسية

 


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