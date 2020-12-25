وذكرت الشرطة السودانية، في بيان مساء أمس الخميس، أن وزير الداخلية التقى ، في مكتبه اليوم، مع وزير الدفاع، بحضور الفريق شرطة خالد مهدي إبراهيم نائب المدير العام المفتش العام للشرطة، والفريق شرطة زين العابدين عثمان رئيس هيئة الجوازات والسجل المدنى.



وبحث اللقاء الأوضاع الأمنية بالسودان، والتحديات الراهنة وأوجه التنسيق المشترك، بجانب التأمين على الترتيبات الأمنية والإدارية عقب خروج بعثة الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة المشتركة في دارفور (يوناميد)، وفق التاريخ المحدد وتنفيذ خطة حماية المدنيين بولايات دارفور تحقيقا لسيادة حكم القانون وبسط هيبة الدولة بتوفير الأمن والاستقرار بالسودان.



وتناول الاجتماع الجهود المبذولة للاهتمام بأسر الشهداء والمصابين والمتقاعدين، بجانب توفير الخدمات اللازمة لهم، وترحم الوزيران على أرواح "شهداء الوطن والواجب" من منسوبي القوات المسلحة والشرطة والقوات النظامية الأخرى، متمنين الشفاء العاجل للمصابين والمرضى.