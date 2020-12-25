اليوم السابع
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نيجيريا: سلالة كورونا لدينا تختلف عن المكتشفة فى بريطانيا

الجمعة، 25 ديسمبر 2020 11:10 ص
نيجيريا: سلالة كورونا لدينا تختلف عن المكتشفة فى بريطانيا فيروس كورونا
إبراهيم حسان

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قالت نيجيريا، إن سلالة كورونا المكتشفة لديها تختلف عن الموجودة في بريطانيا، ولكن تتشابه مع نسخة الفيروس بجنوب أفريقيا، وفقا لما ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها قبل قليل.

وتظهر سلالات أو طفرات فيروس كورونا بشكل روتيني مع انتشار الفيروس، ولكن تم الإبلاغ عن تلك الموجودة في المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا على نطاق واسع، لأن العلماء يعتقدون أنها أكثر عدوى من السلالات السابقة.

كشف جون نكينجاسونج، رئيس المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إنه لا يزال من السابق لأوانه معرفة التأثيرات التي قد تمتلكها السلالة الجديدة من الفيروس، قائلاً إن العلماء يحتاجون إلى "مزيد من الوقت" لدراسته.

وقال الدكتور نكينجاسونج، إن مركز السيطرة على الأمراض في نيجيريا والمركز الإفريقي للتميز في جينوم الأمراض المعدية سيحللان المزيد من العينات.

وتأتي هذه الأخبار في الوقت الذي ترتفع فيه الإصابات مرة أخرى في أجزاء من القارة الإفريقية.


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