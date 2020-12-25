نائب رئيس جامعة طنطا يؤكد أهمية ‏توفير ماكينات غسيل كلوى بمستشفيات العزل

الغربية عادل ضرة

‏أعلن الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، انتهاء فعاليات المؤتمر الدولى العاشر لأمراض الكلى، والذى نظمته وحدة الكلى بكلية الطب بجامعة طنطا، والذى استمر على مدار يومى 24 و 25 ديسمبر الجارى، بحضور 40 عالما وخبيرًا من مختلف الدول الأجنبية والدول العربية .

أكد نائب رئيس جامعة طنطا ورئيس المؤتمر، خروج المؤتمر بمجموعة من التوصيات وفى مقدمتها ضرورة توفير ماكينات للغسيل الكلوى بمستشفيات العزل، حتى تفى بحالات القصور الكلوى الحاد والمزمن والتى ترد إلى مستشفيات العزل.

وأضاف الدكتور كمال عكاشة، أنه بدء وحدة الكلى بجامعة طنطا فى تنفيذ برنامج موسع يفى بهذا الغرض، ‏مشيرًا إلى أن الاكتشاف المبكر لأمراض الكلى ‏عامل مهم فى التشخيص والعلاج وأحد أهم أسباب الوقاية من الاعتلال المزمن الذى قد يؤدى فى النهاية إلى الإصابة بالفشل الكلوي.

‏ووجه نائب رئيس جامعة طنطا ورئيس المؤتمر الشكر لرئيس الجامعة الدكتور محمود ذكى لرعايته للمؤتمر، والدكتور الدفاعى مبارك نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب لحضوره فعاليات المؤتمر، والدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب، والدكتور جمال النجار سكرتير عام المؤتمر ورئيس وحدة الكلى بطب طنطا، وجميع المشاركين.

‏أقيم المؤتمر تحت رعاية الجمعية المصرية لأمراض وزراعة الكلى والجمعية الدولية للكلى المعتمدة أميركيًا للتعليم الطبى المستمر بواقع 15.5 ساعة، وناقش المؤتمر الجديد فى أمراض وزراعة الكلى من خلال أكثر من 8 جلسات علمية متنوعة بمشاركة أكثر من 40 متحدث ورئيس جلسة من علماء الكلى فى مصر والعالم من الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة والأردن، إلى جانب مشاركة 500 من المتخصصين عبر تقنية الفيديو كونفرانس.