وذكر المركز الروسي في بيان له اليوم الجمعة،أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين بالجيش السوري قامت خلال الــ 24 ساعة الماضية بتطهير 1.5 هكتار من الألغام في مدينة دوما بمحافظة دمشق وفي ومدينتي درعا وعثمان والنعيم بمحافظة درعا، حيث تم اكتشاف وتدمير 21 عبوة ناسفة قابلة للإنفجار.



وأضاف البيان أنه لم يتم تسجيل عودة أي لاجئين إلى الأراضي السورية سواء من لبنان أو الأردن خلال الــ 24 ساعة الماضية، مشيرا أيضا إلى عدم تسجيل عودة أي نازحين إلى أماكن إقامتهم الدائمة داخل سوريا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة .