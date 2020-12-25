ملك السويد فى خطاب عيد الميلاد: 2020 عاما ضائعا والنور سيعود مجددا

كتب محمد تهامى زكى

وجه ملك السويد، الملك كارل السادس عشر جوستاف، خطابا لشعب السويد اليوم بمناسبة عيد الميلاد، قائلا: "النور سيعود مجدداً، فاللقاح فى الطريق، وأمور كثيرة تغيرت خلال بضعة أشهر، يجب أن نؤمن بالمستقبل".

ووفقا للموقع الرسمى للقصر الملكى السويدى، اعتبر الملك جوستاف، أن عام 2020 كان عاماً ضائعاً، متمنيا أن يكون العام الجديد 2021 بحال أفضل، قائلا: "2020 كان عاماً مرعباً، أعتقد أن كثيراً من الروابط مع التاريخ قد قطعت إلى الأبد، عندما أودى كورونا بحياة الآلاف من الجيل الأكبر سناً، إنها خسارة كبيرة، مرض آخرون لفترة طويلة أو فقدوا مصدر رزقهم، وأفكر الآن بجميع المتضررين، دعونا نظهر لهم الدعم فى عيد الميلاد هذا العام".



الملك كارل جوستاف

وقدم الملك جوستاف، صاحب الـ74 عاماً، امتنانه لأطقم الرعاية الطبية والصحية فى البلاد الذين يعملون يومياً لرعاية المرضى وضمان استمرار عمل المجتمع، قائلا لهم: "نرى جهودكم وكلنا ممتنون جداً".

فيما أشارت مواقع محلية سويدية إلى أن الملك، لم يتطرق فى خطابه إلى طريقة تعامل الحكومة مع كورونا، وكان قبل أيام وصف تعامل السويد مع الوباء بالـ"فشل"، وقال فى برنامج عام مع العائلة الملكية: "أعتبر أننا فشلنا، لدينا عدد كبير من الوفيات وهذا أمر مروع"، مضيفاً: "إنه أمر عانينا منه جميعاً"، وحظى تصريحه وقتها بقدر كبير من الاهتمام الدولى، وفقا لموقع alkompis.

وفى خطاب عيد الميلاد التقليدي، الذى تم تسجيله فى قصر دروتنينجهولم هذا العام بسبب الجائحة، لم ترد كلمة فشل، وبدلاً من ذلك، لخص الملك عام كورونا بأنه عام غير اعتيادى، ودعا الناس إلى الحفاظ على المسافة والتزام التعليمات الصحية، وأضاف: "تذكروا أن مسافة مترين يمكن أن تنقذ الأرواح، جميعنا يجب أن نتحمل المسئولية".