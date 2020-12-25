مشاهد صادمة من انفجار ناشفيل بولاية تينيسى الأمريكية.. فيديو

كتب محمد سعودي

أظهرت لقطات فيديو تداولها العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد صادمة من الانفجار الضخم الذى وقع فى مدينة ناشفيل بولاية تينيسي الأمريكية، حيث تداول رواد "تويتر" لقطات قالوا إنها للحظة الانفجار الذى هز الولاية الأمريكية، كما أظهر مقطع فيديو آخر آثار الانفجار الذى يعتقد أن يكون متعمدا.

وردت طواقم الطوارئ على انفجار وقع في وقت مبكر الجمعة فى وسط مدينة ناشفيل بولاية تينيسى، حيث قال مسؤولون، إنه مرتبط بسيارة، ونقلت وكالة أسوشيتيد برس عن المتحدث باسم الشرطة دون آرون قوله في وقت لاحق إن المحققين يعتقدون أنه كان "عملًا متعمدًا".

Interesting that there was warning before the Nashville explosion. https://t.co/EYDRSOFAUC — StroFan (@CampaignStakes) December 25, 2020

وقال نائب السكرتير الصحفى للبيت الأبيض ، جود ديري، في وقت سابق، إن ترامب قد تم إطلاعه وسيستمر في تلقي تحديثات منتظمة، وقال إن الرئيس ترامب ممتن للمستجيبين الأوائل ويصلي من أجل المصابين.

وأكدت الشرطة في تغريدة على تويتر، أن الانفجار يخضع للتحقيق من قبل إدارة شرطة مترو ناشفيل والشركاء الفيدراليين، وقال آرون إن ثلاثة أشخاص نُقلوا إلى مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج، لكن لا أحد منهم في حالة حرجة، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس، ومؤكدا أن بعض الأشخاص نُقلوا إلى المنطقة المركزية بالوزارة لاستجوابهم لكنه رفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

#RWI #Nashville, vivió mome tos de confusión está madrugada del #25Dic a la fuerte explosión que ha causado hasta el momento 3 heridos y decenas de edificios dañados por la onda expansiva.

📽️ @Alerta_News_ pic.twitter.com/o8Hz40kCPL — RadioWebInformativa (@NoticiasRWI) December 25, 2020

وتابع مكتب مترو ناشفيل لإدارة الطوارئ أن عربة سكن متنقلة متوقفة انفجرت فى منطقة ترفيهية على ضفة النهر وألحقت أضرارًا بالعديد من المبانى، وقال مسؤولون للمحطة إن أطقم العمل تقوم بتقييم الأضرار، وإدارة الإطفاء تطلب من الجمهور تجنب المنطقة.

وقالت الشرطة، إن مكتب التحقيقات الفدرالي ومكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات يحققون أيضا، وقد أغلقت سلطات إنفاذ القانون شوارع وسط المدينة مع استمرار التحقيق.

وصف العمدة جون كوبر الانفجار بأنه "مؤسف" ، لكنه أشار إلى أن عددًا أقل من الناس كانوا في المنطقة التي عادة ما يتم الاتجار بها بكثافة لأنه كان وقت مبكر من صباح عيد الميلاد.

اللحظات الأولى بعد انفجار ناشفيل بولاية تينيسي الأمريكية



اللحظات الأولى من انفجار ناشفيل بولاية تينيسي الأمريكية



لحظة انفجار ناشفيل بولاية تينيسي الأمريكية