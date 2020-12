مشاهد صادمة من انفجار ناشفيل بولاية تينيسى الأمريكية.. فيديو

أظهرت لقطات فيديو تداولها العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد صادمة من الانفجار الضخم الذى وقع فى مدينة ناشفيل بولاية تينيسي الأمريكية، حيث تداول رواد "تويتر" لقطات قالوا إنها للحظة الانفجار الذى هز الولاية الأمريكية، كما أظهر مقطع فيديو آخر آثار الانفجار الذى يعتقد أن يكون متعمدا.

وردت طواقم الطوارئ على انفجار وقع في وقت مبكر الجمعة فى وسط مدينة ناشفيل بولاية تينيسى، حيث قال مسؤولون، إنه مرتبط بسيارة، ونقلت وكالة أسوشيتيد برس عن المتحدث باسم الشرطة دون آرون قوله في وقت لاحق إن المحققين يعتقدون أنه كان "عملًا متعمدًا".

Interesting that there was warning before the Nashville explosion. https://t.co/EYDRSOFAUC