مسئول يمنى يحذر من مخطط حوثى يستهدف خلخلة النسيج الاجتماعى

صنعاء /أ ش أ/

حذر محافظ الجوف اللواء أمين العكيمي، اليوم الجمعة، من مخطط لميليشيا الحوثى يستهدف خلخلة النسيج الاجتماعى والقبلى فى المحافظة، عبر إثارة النعرات والثارات والخلافات بين القبائل اليمنية، بهدف إدخالها فى معترك دموى كارثى قد يطال الجميع ويتسبب بمزيد من نزف الدم اليمني.

وقال العكيمى - وفقا لوكالة الأنباء اليمنية - "إن القبيلة اليمنية كانت ولا تزال السند والزناد الذى يحمى الجمهورية ويثبت دعائم الدولة، وقدمت خيرة رجالها وأبنائها شهداء فى سبيل التصدى لمشروع الإمامة الكهنوتية التى تمثل العدو الأول والتاريخى للمجتمع اليمنى والقبيلة اليمنية".

وأضاف أن الحوثية تسعى لخلخلة وحدة المجتمع اليمني، كونها تحمل عداء وحقد طائفى ممنهج على اليمن أرضا وإنسانا، ولا ترى فى أبناء القبائل إلا وقود لحربها وتزج بهم فى معارك مع أهلهم وأقاربهم ومناطقهم فى الجوف ومأرب، كما تنتهج التعنت والتزمت فى مناطق القبائل الأخرى ما يثبت خططها الشيطانية فى تدمير القبيلة اليمنية والحط من شأنها لصالح فكرها الطائفى والسلالى ومشروعها الكهنوتي.

ودعا العكيمى وجهاء وأبناء الجوف والمحافظات المجاورة إلى ضرورة الالتحام والوقوف صفا واحدا لمواجهة هذه المشاريع الخبيثة التى ستلقى بتأثيراتها على مستقبل الأجيال.