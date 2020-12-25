محافظ أسوان يرصد مخالفة بناء فى أحد العقارات ويوجه بتحرير محضر‎ .. صور

أسوان – صلاح المسن

رصد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، قيام أحد أصحاب العقارات بتنفيذ أعمال البناء فى الدور السادس من العمارة السكنية الواقعة بحى الرضوانية بطريق السادات وهو الذى يخالف تعليمات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بألا يتجاوز البناء الدور الرابع، وأن تكون الرخصة سارية وشرع صاحبها بالفعل فى البناء قبل شهر مايو الماضى.

وفى هذا الإطار استدعى اللواء أشرف عطية على الفور رئيس مركز ومدينة أسوان العميد طارق لطفى للقيام بالإجراءات القانونية حيال هذه المخالفة بتحرير محضر واتخاذ اللازم مع صاحب العمارة الذى استغل يوم عطلة رسمية فى تنفيذ هذه المخالفة.

هذا بالإضافة إلى تحرير محضر بيئة آخر بسبب تعرض الطريق للتلف وتراكمات من المياه نتيجة خلط الخرسانة على الأسفلت، موجهاً بسرعة رفع تراكمات الرمال ومواد البناء من وسط الطريق من خلال المعدات الثقيلة التابعة للوحدة المحلية.

وشدد محافظ أسوان على ضرورة قيام رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى بالمرور الميدانى اليومى وخاصة فى أيام الجمع والعطلات الرسمية حتى يتم مواجهة أى مخالفات فى مهدها لردع أصحاب النفوس الضعيفة وبسط سيادة القانون.



المبنى المخالف