اليوم السابع
Ads
السبت، 26 ديسمبر 2020 12:47 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مبادرة "100 يوم ماسك" أول أسلحة بايدن لمكافحة كورونا وتأييد متزايد من الأمريكيين

الجمعة، 25 ديسمبر 2020 11:46 م
مبادرة "100 يوم ماسك" أول أسلحة بايدن لمكافحة كورونا وتأييد متزايد من الأمريكيين جو بايدن
كتبت: نهال أبو السعود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ما يقرب من 7 من كل 10 أمريكيين يدعمون اقتراح الرئيس المنتخب جو بايدن بشأن تفويض القناع على مستوى البلاد، وفقًا لاستطلاع نشرته صحيفة ذا هيل، ووجد الاستطلاع دعمًا بنسبة 69% للتفويض، والذي سيكون ساريًا على الممتلكات الفيدرالية المفتوحة للجمهور مثل المحاكم ومكاتب البريد، كما كشف عن دعمًا أعلى لشرط ارتداء الأقنعة في الأماكن العامة، بنسبة 72% بينما قال 66% أن الأقنعة يجب أن تكون مطلوبة في وجود أي شخص خارج المنزل.

تفويض القناع هو جزء من قائمة طموحة من المقترحات المتعلقة بالوباء التي أعلنها الرئيس المنتخب لأول 100 يوم له في منصبه، وتدعو نفس الخطط إلى ضمان إعادة فتح جميع المدارس بأمان بحلول نهاية فترة المائة يوم.

وجد منظمو الاستطلاعات دعمًا للأغلبية لعدد من السياسات الأخرى المتعلقة بفيروس كورونا، بما في ذلك اللقاحات المجانية بنسبة 85% والاختبار المجاني للفيروس بنسبة 78% والمزيد من مواقع الاختبار عبر السيارات والجوّال بنسبة 81% تضمنت السياسات الأخرى ذات الدعم الأقل للأغلبية الوصول إلى الاختبارات المنزلية ذاتية الإدارة (65%) وإغلاق لمدة شهر لوقف انتشار الفيروس (52%).

وفي السياق نفسه، قال 38% من الأشخاص إنهم سيأخذون اللقاح بمجرد توفره لهم، بينما قال 16% إنهم سينتظرون الأشخاص الذين يعرفونهم ليأخذوه، وقال 19% إنهم لن يقبلوا ذلك أبدًا.


الولايات المتحدة

جو بايدن

اخبار أمريكا

كورونا

اخبار

اخبار عاجلة

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"الحرس القديم" كلمة السر.. CNN تعلق على اختيارات بايدن لتشكيل الإدارة الأمريكية

الجمعة، 25 ديسمبر 2020 09:11 م

بايدن يعرب عن تفاؤله للعمل مع الكونجرس.. ويؤكد: لن أحرج الجمهوريين علانية

الجمعة، 25 ديسمبر 2020 08:06 م

12 حدثا استثنائيا × 2020 .. كورونا يتحول لوباء عالمى.. انفصال هارى وميجان عن العائلة الملكية البريطانية.. فوز جو بايدن برئاسة أمريكا.. حادث طائرة ينهى حياة كوبى براينت وابنته.. ووفاة أسطورة كرة القدم مارادونا

الجمعة، 25 ديسمبر 2020 08:00 م

جو بايدن وزوجته يهنئان الأمريكيين بالكريسماس ويشكران العاملين بقطاع الصحة

الجمعة، 25 ديسمبر 2020 07:11 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة