مبادرة "100 يوم ماسك" أول أسلحة بايدن لمكافحة كورونا وتأييد متزايد من الأمريكيين

كتبت: نهال أبو السعود

ما يقرب من 7 من كل 10 أمريكيين يدعمون اقتراح الرئيس المنتخب جو بايدن بشأن تفويض القناع على مستوى البلاد، وفقًا لاستطلاع نشرته صحيفة ذا هيل، ووجد الاستطلاع دعمًا بنسبة 69% للتفويض، والذي سيكون ساريًا على الممتلكات الفيدرالية المفتوحة للجمهور مثل المحاكم ومكاتب البريد، كما كشف عن دعمًا أعلى لشرط ارتداء الأقنعة في الأماكن العامة، بنسبة 72% بينما قال 66% أن الأقنعة يجب أن تكون مطلوبة في وجود أي شخص خارج المنزل.



تفويض القناع هو جزء من قائمة طموحة من المقترحات المتعلقة بالوباء التي أعلنها الرئيس المنتخب لأول 100 يوم له في منصبه، وتدعو نفس الخطط إلى ضمان إعادة فتح جميع المدارس بأمان بحلول نهاية فترة المائة يوم.



وجد منظمو الاستطلاعات دعمًا للأغلبية لعدد من السياسات الأخرى المتعلقة بفيروس كورونا، بما في ذلك اللقاحات المجانية بنسبة 85% والاختبار المجاني للفيروس بنسبة 78% والمزيد من مواقع الاختبار عبر السيارات والجوّال بنسبة 81% تضمنت السياسات الأخرى ذات الدعم الأقل للأغلبية الوصول إلى الاختبارات المنزلية ذاتية الإدارة (65%) وإغلاق لمدة شهر لوقف انتشار الفيروس (52%).



وفي السياق نفسه، قال 38% من الأشخاص إنهم سيأخذون اللقاح بمجرد توفره لهم، بينما قال 16% إنهم سينتظرون الأشخاص الذين يعرفونهم ليأخذوه، وقال 19% إنهم لن يقبلوا ذلك أبدًا.