اليوم السابع
Ads
الجمعة، 25 ديسمبر 2020 03:13 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

لبنان تسجل 2708 إصابات جديدة بكورونا.. والإجمالى يرتفع لـ9 .165 ألف حالة

الجمعة، 25 ديسمبر 2020 02:00 ص
لبنان تسجل 2708 إصابات جديدة بكورونا.. والإجمالى يرتفع لـ9 .165 ألف حالة اجراءات مكافحة فيروس كورونا
بيروت أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، تسجيل 2708 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالى عدد المصابين بالوباء فى عموم لبنان إلى 165 ألفا و 933 إصابة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بى سى آر) التى أجريت فى المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريرى الدولى فى بيروت.

وأشارت الوزارة - فى بيان - إلى تسجيل 20 حالة وفاة جديدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس فى لبنان إلى 1353 حالة.

وذكرت الوزارة أن عدد الفحوصات المخبرية التى أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 21277 فحصا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.

 


كورونا

تفشى كورونا

فيروس كورونا

أزمة كورونا حول العالم

علاج كورونا

كوفيد 19

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة