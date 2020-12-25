لبنان تسجل 2708 إصابات جديدة بكورونا.. والإجمالى يرتفع لـ9 .165 ألف حالة

بيروت أ ش أ

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، تسجيل 2708 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالى عدد المصابين بالوباء فى عموم لبنان إلى 165 ألفا و 933 إصابة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بى سى آر) التى أجريت فى المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريرى الدولى فى بيروت.

وأشارت الوزارة - فى بيان - إلى تسجيل 20 حالة وفاة جديدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس فى لبنان إلى 1353 حالة.

وذكرت الوزارة أن عدد الفحوصات المخبرية التى أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 21277 فحصا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.