قطع مياه الشرب بمدينة كفر الشيخ وعدد من قرى مركز الرياض غدا

كفر الشيخ – محمد سليمان

أعلن مرفق مياه الشرب بمحافظة كفرالشيخ، عن قطع مياه الشرب، غداً السبت، بمدينة كفرالشيخ، وشرق مركز كفرالشيخ، وجزء من مركز الرياض، وذلك من الساعة التاسعة صباحا وحتى السادسة مساء، أعمال تطهير المحطتين 1،2 بمدينة كفرالشيخ، إضافة لصيانتها وتعقيمها، مطالباً المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال تلك الفترة.

كما أعلن أنه سيتم تدبير سيارات محملة بمياه شرب صالحة للشرب بالمواقع المقطوع عنها المياه خلال الفترة المذكورة.

وعلى جانب أخر أكد المحاسب عصام بدر، رئيس قطاع التدريب بمياه كفرالشيخ، أن مركز تدريب شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ وتحت رعاية المهندس محمد مفتاح، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، نفذ برنامج تدريبي بتقنية أونلاين، للعاملين بقطاع مياه الشرب للشركات التابعة للشركة القابضة على مستوى الجمهورية بعنوان النزاهة والشفافية والفساد الإداري، مثنياً على الشركة القابضة لتنفيذها هذا البرنامج بمركز تدريب كفرالشيخ، مشيداً بالمشاركين في التدريب بالبرنامج من الشركات الأخرى.