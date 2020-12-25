عمدة لندن يشكر الملتزمون بالقواعد الاحترازية بالكريسماس: أعلم صعوبة عدم رؤية أحبائهم

كتب هيثم سلامة

وجه صادق خان، عمدة العاصمة البريطانية لندن، الشكر على الملتزمون بالإرشادات والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، من خلال اتباع القواعد وتطبيقها، موضحا ان ذلك يعتبر صعبا للغاية حيث لم يستطيع الكثيرون رؤية أحبائهم.



صادق خان عمدة لندن

وكتب صادق خان،عمدة لندن، عبر حسابه بموقع تويتر:" إلى كل شخص يحتفل بأمان هذا العام شكرًا لاتباعك القواعد، أعلم أنه من الصعب للغاية بالنسبة لأولئك الذين لم يتمكنوا من رؤية أحبائهم ، لكننا نعطي مدينتنا فرصة أفضل للتغلب على هذا الفيروس، سوف نتجاوز هذا لندن معًا".

يأتي ذلك عق كشف تقرير صادر من مجموعة الخبراء الاستشارية الاستراتيجية SAGE، وهي مجموعة استشارية رئيسية لمنظمة الصحة العالمية في أعمال اللقاحات، الى ارتفاع منحنى الإصابات والوفيات داخل بريطانيا، خلال احتفالات أعياد الميلاد، بعد أن سجلت المملكة المتحدة 28 ألف و507 حالات إصابة، على الرغم من فرض قيود صارمة على نحو 38 مليون شخص، خوفا من تفشى السلالة المتحورة الجديدة من فيروس كورونا، طبقا لما ورد فى موقع dailymail.

وأكد التقرير أن عدد المصابين في إنجلترا ارتفع من 300 الف و567 مصابا الى 500 الف و481 مصاب، خاصة بعد وضع العديد من المناطق بالجنوب الشرقى لانجلترا تحت قيود شديدة وإجراءات غلق شاملة، فى محاولة للتصدى لانتشار السلالة المتحورة التى ظهرت فى جنوب انجلترا نوفمبر الماضى.