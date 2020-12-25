صور.. البابا فرنسيس يدعو لمساعدة الفقراء خلال قداس عشية عيد الميلاد

مدينة الفاتيكان (رويترز)

ترأس البابا فرنسيس قداس عشية عيد الميلاد وسط أجواء قاتمة بسبب أزمة جائحة كورونا، وقال إنه يتعين على الناس أن يشعروا بأنهم ملزمون بمساعدة المحتاجين لأن السيد المسيح نفسه ولد فقيرا مبعدا.

وأقيم القداس فى جزء خلفى من كنيسة القديس بطرس بحضور أقل من 100 شخص، وعدد قليل من الكرادلة والأساقفة، وعادة ما يقام هذا القداس فى الجزء الرئيسى من الكنيسة ويحضره ما يصل إلى 10 آلاف شخص بمن منهم دبلوماسيون يمثلون نحو 200 دولة.

ووضع الجميع باستثناء البابا وجوقة الترانيم الصغيرة كمامات خلال القداس الذى بدأ قبل ساعتين من الموعد المعتاد ليتمكن العدد المحدود من الحاضرين من العودة إلى منازلهم قبل سريان حظر التجول عند العاشرة مساء بالتوقيت المحلي.

وقال فرنسيس إن عيد الميلاد يجب أن يجعل الجميع يفكرون فى "ظلمنا تجاه الكثير من إخوتنا وأخواتنا" بدلا من السعى وراء "رغبتنا التى لا تنتهى فى الحصول على الممتلكات" والمتع الزائلة.

وسيلقى البابا غدا الجمعة عظته "إلى المدينة والعالم" من قاعة داخل الفاتيكان بدلا من الشرفة المركزية لساحة القديس بطرس، وهو حدث يجذب عادة عشرات الآلاف من الناس.

ويخضع الإيطاليون لعزل عام فى جميع أنحاء البلاد خلال معظم أيام عطلتى عيد الميلاد ورأس السنة، وتغلق متاجر السلع والخدمات غير الضرورية أبوابها فى الفترات ما بين 24 و27 ديسمبر، وما بين 31 ديسمبر و3 يناير، وبين 5 و6 من الشهر نفسه، وسيسمح فى تلك الأيام للناس بالتنقل فقط من أجل العمل أو للأغراض الصحية أو أغراض الطوارئ.



القداس عشية عيد الميلاد



البابا فرنسيس خلال قداس عشية عيد الميلاد



البابا فرنسيس يترأس القداس عشية عيد الميلاد



البابا فرنسيس خلال القداس عشية عيد الميلاد