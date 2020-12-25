صحة جنوب أفريقيا: سلالة كورونا المكتشفة لدينا ليست أخطر من النسخة البريطانية

كتب عامر مصطفى

أفادت فضائية العربية، في نبأ عاجل، منذ قليل، أن صحة جنوب أفريقيا أكدت بأن سلالة فيروس كورونا المكتشفة لدينا ليست أخطر من النسخة البريطانية.

دخل حظر جميع الرحلات الجوية المباشرة من جنوب إفريقيا إلى إنجلترا حيز التنفيذ صباح ليلة عيد الميلاد، وسط انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا فى المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا.

وقال وزير الصحة البريطانى، مات هانكوك، إن الطفرة الجديدة فى جنوب إفريقيا كانت "مقلقة للغاية"، ويُعتقد أنها أكثر قابلية للانتقال فى جنوب شرق إنجلترا، الذى أدى إلى إدخال قيود المستوى الرابع، وتم منع الزوار الذين سافروا من جنوب إفريقيا أو عبرها من دخول إنجلترا اعتبارًا من الساعة 9 صباحًا اليوم، كما سيتم حظر جميع الرحلات الجوية المباشرة، بينما سيتمكن المواطنون البريطانيون والأيرلنديون وحاملو التأشيرات والمقيمون الدائمون من العودة إلى المملكة المتحدة، لكنهم سيضطرون إلى العزلة الذاتية لمدة 10 أيام.