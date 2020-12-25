شرطة ناشفيل الأمريكية: اشتبهنا فى مركبة وعند فحصنا لها وقع الانفجار وإصابة شخص

كتب عامر مصطفى

أفادت فضائية العربية، في نبأ عاجل، منذ قليل، أن شرطة ناشفيل أكدت بأنها اشتبهت في مركبة وعند فحصنا لها وقع الانفجار وأسفر عن إصابة واحدة.

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن انفجارا قويا هز فى ساعات باكرة من اليوم الجمعة وسط مدينة ناشفيل بولاية تينيسى الأمريكية، دون ورود أنباء عن إصابات حتى الآن، وتسبب الانفجار فى انهيار أحد المبانى، وأضرار بالعديد من المبانى المجاورة، مما دفع إلى إخلاء عدة مبانى مجاورة للانفجار.

وقال رئيس منطقة مكتب إدارة الطوارئ في مترو ناشفيل إن عربة سكن متنقلة متوقفة انفجرت بالقرب من تقاطع الجادة الثانية وشارع التجارة فى وقت مبكر من يوم الجمعة، مما ألحق أضرارًا بعدد من المبانى القريبة،

وذكرت على تويتر أن رجال الإطفاء تراجعوا بعد الحادث وتم حصر جميع الأفراد، وأوضحت "سكوب ناشفيل" اشتعال النيران في مبنى في وسط المدينة وخرج العديد من الأشخاص وجارى البحث عن ضحايا.