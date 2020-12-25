اليوم السابع
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سوريا.. مقتل 9 فى قصف إسرائيلى استهدف قوات إيرانية بريف حماة

الجمعة، 25 ديسمبر 2020 12:00 م
سوريا.. مقتل 9 فى قصف إسرائيلى استهدف قوات إيرانية بريف حماة قصف
وكالات

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أفاد المرصد السورى لحقوق الانسان، أن "الصواريخ الإسرائيلية التى استهدفت ليلا منطقة مصياف، دمرت مستودعات تتمركز فيها ميليشيات إيرانية وأدت إلى مقتل 9 أشخاص"، وقال المرصد إن "القصف الإسرائيلى استهدف مراكز عسكرية لقوات النظام والميليشيات الإيرانية ومستودعات ضمن معامل الدفاع غرب مدينة مصياف بريف حماة، والتي تتواجد فيها ميليشيات إيرانية من جنسيات سورية وغير سورية، دون ورود معلومات عن حجم الخسائر حتى الآن"، بحسب"روسيا اليوم".

وكشف المرصد أن "9 أشخاص على الأقل قتلوا بالقصف، هم 4 من الجنسية السورية، لا يعلم فيما إذا كانوا من قوات النظام، أو يعملون فى صفوف القوات الإيرانية، و5 مجهولى الهوية".


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