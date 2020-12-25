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سوريا تطالب الأمم المتحدة بإجرءات حازمة لمنع تكرار الاعتداءات الإسرائيلية

الجمعة، 25 ديسمبر 2020 05:12 م
سوريا تطالب الأمم المتحدة بإجرءات حازمة لمنع تكرار الاعتداءات الإسرائيلية قصف - أؤشيفية
كتب محمد جمال

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طالبت دمشق الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات "حازمة وفورية" لمنع تكرار الاعتداءات الإسرائيلية، وقالت الخارجية السورية فى رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة إن استمرار إسرائيل "فى نهجها العدوانى ما كان ليتم لولا الدعم اللامحدود من الإدراة الأمريكية"، بحسب "روسيا اليوم".


قصف

سوريا

دمشق

الأمم المتحدة

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