سوريا تطالب الأمم المتحدة بإجرءات حازمة لمنع تكرار الاعتداءات الإسرائيلية

طالبت دمشق الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات "حازمة وفورية" لمنع تكرار الاعتداءات الإسرائيلية، وقالت الخارجية السورية فى رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة إن استمرار إسرائيل "فى نهجها العدوانى ما كان ليتم لولا الدعم اللامحدود من الإدراة الأمريكية"، بحسب "روسيا اليوم".
سوريا تطالب الأمم المتحدة بإجرءات حازمة لمنع تكرار الاعتداءات الإسرائيليةالجمعة، 25 ديسمبر 2020 05:12 م
قصف - أؤشيفية
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