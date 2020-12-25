اليوم السابع
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رئيس البرلمان العربى ينعى المستشار لاشين إبراهيم

الجمعة، 25 ديسمبر 2020 02:52 م
رئيس البرلمان العربى ينعى المستشار لاشين إبراهيم عادل بن عبدالرحمن العسومى
كتب مصطفى عنبر

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أعرب عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، عن خالص تعازيه وصادق مواساته للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية،  والدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب المصري والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ المصري، ولحكومة وشعب مصر، في وفاة المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي وافته المنية ظهر اليوم الجمعة 25 ديسمبر 2020.
 
وأضاف رئيس البرلمان العربي، أنَّ جمهورية مصر العربية فقدت برحيل المستشار لاشين إبراهيم رمزاً وطنياً قدم لبلاده دوراً مخلصاً وخدمات جليلة منذ التحاقه بالسلك القضائى المصري وتوليه العديد من المناصب الهامة، وصولاً إلى رئاسته الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي أدت، تحت رئاسته، دورها على أكمل وجه  في الإشراف على العديد من الاستحقاقات الدستورية في جمهورية مصر العربية، منها الإشراف على انتخابات رئاسة الجمهورية في 2018، والتعديلات الدستورية في 2019، وآخرها انتخابات مجلسي النواب والشيوخ خلال العام الجاري 2020 وذلك على الرغم من الظروف الصعبة التي فرضتها جائحة كورونا، وهو ما عكس الإرادة القوية والمخلصة للفقيد الراحل وحرصه الشديد على القيام بدوره وتحمل مسئولياته الوطنية رغم كل التحديات، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
 

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