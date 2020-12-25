دير الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر يمنع الزيارات بسبب كورونا

كتب مايكل فارس

أعلن دير القديس الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر، منع الزيارات للدير سواء للمصريين أو الأجانب أو الرهبان والكهنة وأسرهم، بسبب تفشى فيروس كورونا.

وقال الأنبا يسطس أسقف، ورئيس دير القديس الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر فى بيان له اليوم، "نظرا لتزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا وحرصًا على سلامة الجميع يعتذر الدير عن عدم استقبال الزائرين سواء المصريين أو الأجانب أو الآباء الرهبان الضيوف أو الآباء الكهنة وكذلك أسر الآباء الرهبان، وذلك ابتداء من أول يناير المقبل وحتى إشعار آخر، ونصلي لكي يرفع الله عن بلادنا والعالم أجمع هذا الوباء وينعم على جميع المرضى بالعافية والشفاء ويعطي التعزية والسلام لأسر المنتقلين".

يذكر أن الأنبا إسحق أسقف طما وتوابعها، قد أعلن الإجراءات الجديدة التي ستتخذها المطرانية خلال الفترة المقبلة، بسبب تفشى فيروس كورونا قائلا فى بيان له اليوم الجمعة، نظراً لزيادة إعداد الإصابة بفيروس كورونا، وحرصاً منا على سلامة الشعب وحياتهم، تقرر أن يظل باب الكنيسة مفتوحاً أمام أفراد الشعب طوال الوقت لنوال البركة، وتستمر صلوات القداسات بكنائس الإيبارشية مع الالتزام التام بالإجراءات ‏الوقائية، وتقتصر احتفالات رأس السنة وعيد الميلاد المجيد علي إقامة صّلوات ‏القداسٌ الإلهي فقط، مع الالتزام التام بالإجراءات الوقائية.

‏وأضاف البيان، "تقتصر المشاركة في صلوات الجنازات علي أسرة المتوفى فقط، وغلق جميع قاعات العزاء بالإيبارشية، والتشديد علي ارتداء الكمامة كشرط لدخول الكنيسة؛ كما يراعي التباعد بين المصلين، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بكل دقة وأمانة، و‏يعمل بهذا القرار في جميع كنائس الإيبارشية من تاريخه ولحين إشعار آخر مصَلين أن يبقى الله أبواب الكنائس مفتوحة على الدوام".