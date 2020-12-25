جو بايدن وزوجته يهنئان الأمريكيين بالكريسماس ويشكران العاملين بقطاع الصحة

ريهام عبد الله

احتفل جو بايدن الرئيس الأمريكى المنتخب بالكريسماس، وموسم الإجازات برفقة عائلته، وهنأ الأمريكيين بعيد الميلاد المجيد، معربا عن تضامنه مع العائلات الأمريكية والتى تعانى من فقد الوظائف، وتمر بصعوبات فى دفع القروض وغيرها، والعائلات التى فقدت أحبائها، قائلا :"من عائلتنا عيد ميلاد مجيد لعائلاتكم".

وظهر بايدن فى فيديو برفقة زوجته نشره عبر حسابه بتويتر، وقال فيه: "عيد ميلاد مجيد وإجازات سعيدة، جيل وأنا نتمنى لكم ولعائلاتكم السلام، السعادة والصحة فى هذا العيد".

From our family to yours, Merry Christmas and Happy Holidays. pic.twitter.com/NzVEFFfrG1 — Joe Biden (@JoeBiden) December 25, 2020

وتابع :"لكننا نعلم أن فى أمتنا العديد عانى فى هذا السنة، وكانت صعبة على الكثيرين، العديد من الأمريكين يعانون للعثور على وظيفة، والعديد يعانى لدفع القروض، والكثيرين فقدوا أحد من أحبائهم".



جو بايدن

واستمر: "نحن على الأرض لنعتنى بأحدنا الآخر، ولنكون مصدر مساعدة وأمل".

فيما قالت جيل زوجة بايدن :"بعض العائلات تستقبل هذا الكريسماس وهى فقدت أحد أحبائها، أنا وجو نعرف هذا الحزن، ونحن نعرف فى وقت الحزن أن كلمة طيبة تعنى الكثير، ونحن نشكر العاملين الصحيين والأشخاص فى خط المواجهة على المخاطرة بأرواحهم لإنقاذنا حيواتنا، ونحن ممتنين للعلماء والباحثين الذذين كرسوا جهودهم لإيجاد اللقاح لفيروس كوفيد 19".

ومن جهة أخرى احتفل الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بأعياد الميلاد "الكريسماس"، حيث شارك جمهوره ومتابعيه مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ظهر فيه كلبيه (Major) و(Champ) خلال احتفالهما بالكريسماس، حيث علق بايدن على الفيديو قائلا: "بغض النظر عن الطريقة التي تحتفل بها هذا العام، يتمنى لك (Major) و(Champ) عيد ميلاد سعيد".

وأظهرت لقطات فيديو نشرها الرئيس الأمريكي المنتخب، كلبيه اللذان يطلق عليهما (Major) و(Champ) وهما يحتفلان بالكريسماس، ويلعبان في المنزل وبالقرب منهم دُمى لـ"بابا نويل"، ولاقى الفيديو تفاعلا كبيرا بين متابعيه وانصاره على تويتر.

وتأتى احتفالات الكريسماس هذا العام في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في العديد من البلدان، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية التي انتشر فيها الفيروس على نطاق واسع.

وفي وقت سابق، صرح الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إن جائحة الفيروس التاجي من المرجح أن تزداد سوءًا على الرغم من وصول اللقاحات، وحث الأمريكيين على توخي اليقظة في الأشهر المقبلة، كما غير خطط الاحتفال بالكريسماس بسبب الوباء.