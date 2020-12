جو بايدن وزوجته يهنئان الأمريكيين بالكريسماس ويشكران العاملين بقطاع الصحة

احتفل جو بايدن الرئيس الأمريكى المنتخب بالكريسماس، وموسم الإجازات برفقة عائلته، وهنأ الأمريكيين بعيد الميلاد المجيد، معربا عن تضامنه مع العائلات الأمريكية والتى تعانى من فقد الوظائف، وتمر بصعوبات فى دفع القروض وغيرها، والعائلات التى فقدت أحبائها، قائلا :"من عائلتنا عيد ميلاد مجيد لعائلاتكم".

وظهر بايدن فى فيديو برفقة زوجته نشره عبر حسابه بتويتر، وقال فيه: "عيد ميلاد مجيد وإجازات سعيدة، جيل وأنا نتمنى لكم ولعائلاتكم السلام، السعادة والصحة فى هذا العيد".

From our family to yours, Merry Christmas and Happy Holidays. pic.twitter.com/NzVEFFfrG1