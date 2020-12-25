جامعة أسيوط: رفع نسبة غياب الطلاب بمختلف الكليات لمنع انتشار فيروس كورونا

أسيوط – هيثم البدرى

أعلن الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، عن رفع نسبة الغياب لأبناء الجامعة من الطلاب بمختلف الكليات النظرية والعملية حتى نهاية الفصل الدراسى الأول، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب ضمن الإجراءات الجامعة الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا بين الأفراد .

وكشف الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن القرار جرى اتخاذه فى مجلس شئون التعليم والطلاب بجلسته المنعقدة فى 22 ديسمبر 2020 وبناء على توجيهات رئيس الجامعة برفع نسبة الغياب في كل من المحاضرات أو السكاشن أو أي دروس أخرى في كافة كليات الجامعة.

وأوضح نائب رئيس الجامعة، أن القرار يتم تطبيقه بأثر رجعي بداية من 22 ديسمبر، وللطالب الحرية الكاملة في الحضور من عدمه بدون أن يترتب على ذلك خصم أي درجات للطالب في حالة غيابه.