"تموين الإسكندرية" يحرر 195 مخالفة تموينية بالأحياء المختلفة

شنت مديرية التموين بالإسكندرية، حملات مكثفة بناء على تعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وتوجيهات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، ومحمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بتشديد الرقابة على المخابز والأنشطة التموينية المختلفة للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين وحرصا على المال العام وضبط الأسواق.

وأشارت مديرية التموين بالإسكندرية، إلى أن حملات الإدارات التموينية المختلفة تحت إشراف سليمان الطيب مدير إدارة الرقابة التموينية بالمديرية بحملات موسعة على مستوى الإدارات أسفرت عن تحرير 195 مخالفة تموينية.

وقد قامت إدارة الرقابة التموينية بالمديرية بحملات والتى أسفرت عن تحرير عدد 26 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 21 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، تحرير عدد 6 محاضر عدم حمل شهادات صحية، تحرير محضر عدم الإعلان عن أسعار المواد الغذائية بالأسواق، تحرير محضر لمحطة تموين سيارات مخالفة، تحرير محضر لمستودع بوتاجاز مخالف بيع بأزيد، تحرير محضر تجميع سلع تموينية داخل محل بقالة جافة وضبط 60 كجم سكر و24 زجاجة زيت.

كما قامت إدارة تموين وسط برئاسة أحمد سويدان، مدير الإدارة وإشراف عبد الله عثمان رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة والتى أسفرت عن تحرير عدد 16 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها 15 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، تحرير عدد 3 محاضر عدم حمل شهادات صحية، تحرير محضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، سحب عدد 4 عينات من الدقيق من 4 مطاحن للتحليل عمل تسوية صفرية لمطحنين.

ومن ناحية أخرى قامت إدارة تموين المنتزة برئاسة أمال عبد الحميد مدير الإدارة وإشراف الأستاذ محمد زكريا رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة والتى أسفرت عن تحرير عدد 13 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 9 محاضر إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن، تحرير عدد 8 محضر عدم حمل شهادات صحية، تحرير عدد 5 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار وللسلع الغذائية بالأسواق، تحرير عدد 3 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد.

كذلك قامت إدارة تموين شرق برئاسة إبراهيم خلف مدير الادارة وإشراف الأستاذ رضا حسن رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة، والتى أسفرت عن تحرير عدد 17 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 8 محاضر إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن، تحرير عدد 21 محضرا عدم حمل شهادات صحية، تحرير عدد 6 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار وللسلع الغذائية والمنطفات بالأسواق، تحرير محضر بيع سجائر بسعر أزيد، تحرير محضر لبقال تموبنى مخالف، تحرير عدد 3 محاضر لمنشأت بدون ترخيص، سحب عينات دقيق ومكرونة للتحليل.

وقد قامت إدارة تموين العامرية برئاسة حسن داود مدير الإدارة وفريق العمل التابع له بحملات فى نطاق الإدارة أسفرت عن تحرير عدد 10 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها 11 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، تحرير عدد 12 محاضرا عدم حمل شهادات صحية، تحرير عدد 11 محضرا عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، تحرير محضرين بيع سجائر بسعر أزيد، تحرير محضرين لمخابز سياحية بدون ترخيص.

وقامت إدارة تموين العجمى برئاسة عصام اللبيدى، مدير الإدارة وإشراف ريهام عبد القادر رئيس الرقابة بحملات بنطاق الإدارة والتى أسفرت عن تحرير عدد 21 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 7 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، تحرير عدد 15 محضرا عدم حمل شهادات صحية، تحرير عدد 7 محاضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، تحريرعدد 6 محاضر لمخابز سياحية بدون ترخيص، تحرير عدد 4 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد، تحرير محضر لثلاجة مواد غذائية مخالفة.

كما قامت إدارة تموين غرب والجمرك برئاسة نبيل مفيد مدير الإدارة وإشراف محمود عقل رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة والتى أسفرت عن تحرير عدد 5 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 3 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، تحرير عدد 3 محاضر عدم حمل شهادات صحية، تحرير عدد 4 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، تحرير محضر لمحطة تموين سيارات مخالفة، تحرير عدد 4 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد، تحرير محضر بيع كارت شحن محمول بسعر أزيد، تحرير عدد 3 محاضر لمخابز سياحية بدون ترخيص.

كذلك قامت إدارة تموين برج العرب برئاسة محمد العدوى مدير الإدارة وإشراف الأستاذ إبراهيم مرسال رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة والتى أسفرت عن تحرير عدد 5 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 4 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، تحرير محضر توقف أحد محطات تموين السيارات بدون إذن مسبق من التموين، وقد تم أخذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.