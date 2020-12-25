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تقرير غربى يحذر من عودة داعش فى أفريقيا.. ويؤكد: "الخلايا النائمة" كلمة السر

الجمعة، 25 ديسمبر 2020 09:28 م
تقرير غربى يحذر من عودة داعش فى أفريقيا.. ويؤكد: "الخلايا النائمة" كلمة السر أفريقيا - صورة أرشيفية
كتبت: نهال أبو السعود

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حذر تقرير غربى من عودة قوية لتنظيم داعش الإرهابى فى القارة السمراء، مشيراً إلى أن الخلايا الخاملة التى كانت منتشرة داخل أفريقيا استطاعت أن تنفذ العديد من العمليات الإرهابية فى الأشهر القليلة الماضية.

وقال التقرير، الذى نشره موقع "بروسيكيوشن" إن كثيرين كانوا يأملون فى ألا يتمكن داعش من مهاجمة المدنيين الأبرياء بعد أن فقد فى ‏العراق وسوريا سيطرته على ما سمى بالخلافة أواخر عام 2017، ولكن ثبت أن هذا كان حلمًا قصير العمر، ‏حيث قامت المنظمة بسرعة بتحويل عملياتها وأموالها إلى مجموعات تابعة أصغر كانت تعمل لعدة سنوات. ‏وشنت مجموعات فى الفلبين وليبيا بالفعل هجمات محدودة ضد المدنيين.‏

وفقا لموقع "بروسيكيوشن"، فمنذ سقوط المعاقل النهائية فى الشرق الأوسط، شهد تنظيم داعش انتعاشًا من ‏خلال شبكته الموزعة فى جميع أنحاء إفريقيا، مع وجود خلايا كانت خاملة فى نيجيريا ومالى وجمهورية الكونغو ‏الديمقراطية تنمو جميعها فى القوة والقدرة، ربما تكون ولاية غرب إفريقيا التابعة لداعش أقوى وأنشط ‏عناصر التنظيم اليوم، حيث يقع عملهم فى شمال نيجيريا، بعد انفصالهم عن بوكو حرام وتمكنوا من إحداث ‏دمار شامل فى معظم أنحاء نيجيريا وأجزاء من النيجر وتشاد والكاميرون.‏

مقاطعة داعش فى أفريقيا الوسطى، هى خلية متنامية مقرها جمهورية الكونغو الديمقراطية. ليس من ‏الواضح متى تشكلت الجماعة لأول مرة فى المنطقة، لكن يُعتقد أنها اندمجت من مجموعتين جهاديتين ‏منفصلتين، القوات الديمقراطية المتحالفة (‏ADF‏) خارج جمهورية الكونغو الديمقراطية والشباب من ‏موزمبيق.‏

ومنذ ادعاءاتهم الأولى بوقوع هجمات فى عام 2019، تمكنوا من تهجير عشرات الآلاف من الأشخاص فى ‏شمال موزمبيق وقتل المئات فى شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.‏

مع استمرار هذه الجماعات وغيرها فى العمل فى أفريقيا، من الصعب تصديق هزيمة داعش تمامًا فى أى وقت ‏قريب، ومع نمو هذه الجماعات، سيكون الأفراد فى جميع أنحاء إفريقيا أكثر عرضة للاضطهاد والمعاناة على ‏أيدى هذه المنظمات العنيفة.


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