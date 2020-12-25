تقارير إحصائية تكشف ارتفاع إصابات كورونا لأكثر من 25 مليونا فى أوروبا

كتب عامر مصطفى

أفادت فضائية سكاي نيوز عربية، في نبأ عاجل، منذ قليل، أن هناك أكثر من 25 مليون إصابة بفيروس كورونا في أوروبا.

وأظهرت إحصائية لرويترز أن أوروبا أصبحت أول منطقة في العالم تتجاوز وفيات كورونا بها نصف مليون حالة اليوم الثلاثاء بينما تهدد سلالة جديدة من الفيروس اكتُشفت في بريطانيا إجراءات الحد من انتشار الجائحة في المنطقة.

وتسببت تقارير عن ظهور السلالة الجديدة خارج انجلترا في فرض عزل عام قبل عيد الميلاد وأرغمت عشرات الدول على إغلاق حدودها أمام القادمين من بريطانيا هذا الأسبوع.

ويوم الأحد اكتشفت إيطاليا التي بها أكبر عدد من حالات الوفاة بفيروس كورونا، مريضا بالسلالة الجديدة وحدث نفس الشيء في الدنمرك وفرنسا.

وللحد من انتشار السلالة الجديدة تبحث الدول الأوروبية فحص المسافرين على الرحلات القادمة من بريطانيا وإلزامهم بحجر صحي لدى وصولهم.