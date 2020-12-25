تطهير وتعقيم المنشآت ودور العبادة بالشرقية لمواجهة انتشار كورونا.. صور

الشرقية - إيمان مهنى

شدد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التنسيق مع الجهات المعنية لتكثيف أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمعاهد، والمواقف ودور العبادة والأسواق والمحال التجارية والمنشآت الصناعية، وتوعية المواطنين بضرورة ارتداء الكمامة الواقية فى الأماكن المغلقة لجميع العاملين والمترددين على كافه المنشأت ومراعاة المسافات البينية والإبتعاد عن التجمعات والأماكن المزدحمة لمجابهه إنتشار فيروس كورونا بنطاق المحافظة حرصاً على سلامة الجميع.

وكلف المحافظ رؤساء المراكز بتشكيل لجان دورية للمرور على المنشآت العامه والحكومية والمقاهى والمحال التجاريه للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية واتخاذ الإجراءات القانونيه حيال غير الملتزمين حرصاً على سلامه المواطنين من الإصابه بفيروس كورونا وخاصه مع زياده أعداد الإصابات بالفيروس خلال الفتره الحالية.

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ، شنت رئاسة مركز ومدينة ههيا حملات تطهير وتعقيم مكثفة لعدد من المنشآت الحكومية وشوارع المدينة للوقاية من فيروس كورونا المستجد بالتنسيق مع الإدارة الصحية فتم تطهير وتعقيم ديوان مجلس المدينة والمنطقة ومستشفى ههيا وشارع المدارس والمنطقة المحيطة بها.

وقامت رئاسة حى أول الزقازيق بالمرور على أصحاب المحلات والمطاعم وكذلك مواقف الميكروباص بنطاق الحى للتأكد من ارتداء الكمامات كما تم رش وتطهير وتعقيم شارع (البوسته والمولد النبوى والحلقه وكوبرى ابو عميره وميدان المنتزه وسويقه ابو الريش وسويقه زهرة النحال وسويقه المعلمين وشارع مستشفى الحميات) حرصاً على سلامة المواطنين

كما شنت رئاسه مركز ومدينه بلبيس حمله لتعقيم وتطهير الأماكن التاليه:-

· تعقيم مبانى الوحدة المحلية والوحدة الصحيه بالبلاشون

· تعقيم مبنى الوحدة المحليه ومبنى مكتب التموين والجمعيه الزراعيه ومكتب بريد كفر ايوب

· تطهير مدرسة الشيخ عيسى للتعليم الأساسى بأولاد سيف

· مدرسة خميس للتعليم الأساسى بعرب البياضين

· ديوان عام الوحدة المحلية بأولاد سيف

· تعقيم مبنى الوحدة المحليه بانشاص الرمل

· الشؤون الاجتماعيه بانشاص الرمل وذلك ضمن الإجراءات التى تتخذها الدوله لمجابهه فيروس كورونا وحفاظا على صحه وسلامه المواطنين.



تطهير الشوارع



تطهير المكاتب



تعقيم المنشآت بالشرقية