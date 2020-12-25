تركى آل الشيخ يتلقى لقاح كورونا: الحمد لله الأمور تمام ولم أشعر بأى شيء.. فيديو وصور

كتب هيثم سلامة

أعلن المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، تلقيه لقاح فيروس كورونا، داعيا مواطنيه للحصول عليه فى أقرب وقت.

أخذت الجرعه الاولى من لقاح pfizer-Biontech ... والحمدلله الامور تمام ولم أشعر بأي شيء وأدعوكم للمسارعه بأخذه ❤️ pic.twitter.com/LamvUy8aLq

— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) December 25, 2020

وكتب تركى آل الشيخ، عبر حسابه بموقع تويتر: "أخذت الجرعة الأولى من لقاح pfizer-Biontech.. والحمد لله الأمور تمام ولم أشعر بأى شيء وأدعوكم للمسارعه بأخذه".





وكانت وكالة الأنباء السعودية ذكرت اليوم، الجمعة، أن ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان تلقى الجرعة الأولى من لقاح كوفيد-19 التى يتم تلقيها فى المملكة ضمن الخطة الوطنية للقاح كوفيد-19 التى تنفذها وزارة الصحة.

وتلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد - 19)، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح كورونا، التى تنفذها وزارة الصحة، بحسب وكالة الانباء السعودية "واس".