ترامب يتلقى إحاطات رسمية بعد الاشتباه فى انفجار متعمد بولاية تينيسى

كتبت: نهال أبو السعود

ردت طواقم الطوارئ على انفجار وقع في وقت مبكر من يوم الجمعة في وسط مدينة ناشفيل بولاية تينيسي، حيث قال مسؤولون إنه مرتبط بسيارة، ونقلت وكالة أسوشيتيد برس عن المتحدث باسم الشرطة دون آرون قوله في وقت لاحق إن المحققين يعتقدون أنه كان "عملًا متعمدًا".

وقال نائب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض ، جود ديري ، إن ترامب قد تم إطلاعه وسيستمر في تلقي تحديثات منتظمة، وقال إن الرئيس ترامب ممتن للمستجيبين الأوائل ويصلي من أجل المصابين.

وقالت الشرطة في تغريدة على تويتر إن الانفجار يخضع للتحقيق من قبل إدارة شرطة مترو ناشفيل والشركاء الفيدراليين، وقال آرون إن ثلاثة أشخاص نُقلوا إلى مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج ، لكن لا أحد منهم في حالة حرجة ، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس. وقال أيضا إن بعض الأشخاص نُقلوا إلى المنطقة المركزية بالوزارة لاستجوابهم لكنه رفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

قال مكتب مترو ناشفيل لإدارة الطوارئ أن عربة سكن متنقلة متوقفة انفجرت في منطقة ترفيهية على ضفة النهر وألحقت أضرارًا بالعديد من المباني. وقال مسؤولون للمحطة إن أطقم العمل تقوم بتقييم الأضرار، وإدارة الإطفاء تطلب من الجمهور تجنب المنطقة.

وقالت الشرطة إن مكتب التحقيقات الفدرالي ومكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات يحققون أيضا، وقد أغلقت سلطات إنفاذ القانون شوارع وسط المدينة مع استمرار التحقيق.

وصف العمدة جون كوبر الانفجار بأنه "مؤسف" ، لكنه أشار إلى أن عددًا أقل من الناس كانوا في المنطقة التي عادة ما يتم الاتجار بها بكثافة لأنه كان وقت مبكر من صباح عيد الميلاد.

قال كوبر في مؤتمر صحفي: "إنه أمر مؤسف ، ولكن في أي صباح آخر أعتقد أنها كانت ستكون قصة أسوأ بكثير للتأكد من قلة عدد الناس".