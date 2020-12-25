أعلنت وزارة الصحة البولندية اليوم الجمعة أنه تم تسجيل 9077 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة إلى مليون و249 ألفا و79 حالة، وقالت الوزارة - حسبما ذكر "راديو بولندا" - إنه تم تسجيل 240 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى 26 ألفا و992 حالة.
وأضافت الوزارة أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 984 ألفا و683 شخصا، وذلك بعدما تعافى 8807 أشخاص خلال ال24 ساعة الماضية.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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