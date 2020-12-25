برهم صالح: نستبشر خيراً بزيارة البابا فرنسيس إلى العراق

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أكد الرئيس العراقى برهم صالح، اليوم الجمعة، حاجة العراق الى لغة المحبة والسلام والمصالحة والتسامح، مشدداً بالقول "نستبشر خيراً" بقدوم البابا فرنسيس مارس المقبل إلى العراق، وقال صالح في كلمة له "نبارك لأهلنا المسيحيين في العراق والعالم بحلول أعياد ميلاد السيد المسيح ونحن بحاجة إلى لغة المحبة والسلام والمصالحة والتسامح".