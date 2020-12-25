اليوم السابع
Ads
الجمعة، 25 ديسمبر 2020 03:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

برهم صالح: نستبشر خيراً بزيارة البابا فرنسيس إلى العراق

الجمعة، 25 ديسمبر 2020 11:18 ص
برهم صالح: نستبشر خيراً بزيارة البابا فرنسيس إلى العراق الرئيس العراقى برهم صالح
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الرئيس العراقى برهم صالح، اليوم الجمعة، حاجة العراق الى لغة المحبة والسلام والمصالحة والتسامح، مشدداً بالقول "نستبشر خيراً" بقدوم البابا فرنسيس مارس المقبل إلى العراق، وقال صالح في كلمة له "نبارك لأهلنا المسيحيين في العراق والعالم بحلول أعياد ميلاد السيد المسيح ونحن بحاجة إلى لغة المحبة والسلام والمصالحة والتسامح".
 
وأضاف "عام 2020 كان عاماً صعباً مليئا بالتحديات ونستبشر خيراً بقدوم البابا فرنسيس في آذار المقبل إلى العراق"، مشيرا الى أن "العراق بلا المسيحيين سيفقد التنوع وندعو لعودتهم جميعاً".

 


برهم صالح

العراق

أخبار العراق

البابا فرنسيس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة