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بايدن يعرب عن تفاؤله للعمل مع الكونجرس.. ويؤكد: لن أحرج الجمهوريين علانية

الجمعة، 25 ديسمبر 2020 08:06 م
بايدن يعرب عن تفاؤله للعمل مع الكونجرس.. ويؤكد: لن أحرج الجمهوريين علانية جو بايدن
كتبت ـ نهال أبو السعود

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أعرب الرئيس المنتخب جو بايدن عن تفاؤله بأنه سيتمكن من العمل مع الجمهوريين بسبب سنوات عمله إلى جانبهم طوال حياته قبل الرئاسة على الرغم من الانقسام الحاد فى الكونجرس.

 

قال بايدن وفقًا لما نشرته صحيفة نيويورك تايمز: "نفوذي هو أن كل عضو جمهوري كبير يعلم أنني لم أضللهم أبدًا مرة واحدة .. ولن أحرجهم علانية أبدًا."

 

يواجه بايدن كونجرسًا منقسمًا بشدة على أسس حزبية. وقف العديد من المشرعين الجمهوريين إلى جانب مزاعم الرئيس ترامب غير المثبتة بتزوير الانتخابات.

 

لكن بايدن صرح للصحفيين إنه يعتقد أن البلاد فى مكان مختلف الآن مما سيسمح بالاتفاق والعمل بشأن بعض القضايا - بما فى ذلك البيئة، قائلا: "سأكون قادرًا على إنجاز الأشياء المتعلقة بالبيئة التى لن تصدقها جميعًا"، "لم يكن بإمكانى إنجاز ذلك قبل ست سنوات".

 

كما أعرب عن أمله فى أن يتم إنجاز عمل من الحزبين فى الاستجابة لوباء فيروس كورونا، الذى أصاب أكثر من 18 مليون شخص وقتل أكثر من 329000 فى الولايات المتحدة ، وشكل تحديات اقتصادية كبيرة على الصعيد الوطنى.

 

وقال: "هناك شعور جديد بالإلحاح من جانب عامة الناس". "يتم توعية الجمهور الأمريكى بمدى الضرر والتكلفة العالية بشكل لا يصدق للفشل في اتخاذ هذا النوع من التدابير التى كنا نتحدث عنها".

 

ووفقا للتقرير سيحتفظ الديمقراطيون بالسيطرة على مجلس النواب عندما يتولى بايدن منصبه فى يناير، لكن مصير مجلس الشيوخ لم يتحدد بعد.

 

وردا على سؤال عما إذا كان على استعداد للقتال مع الجمهوريين وأعضاء حزبه، قال بايدن: "أقترح باحترام أن أقوم بتجاهل الجميع"، وأشار الرئيس المنتخب إلى أنه تصدر ترامب بأكثر من 7 ملايين صوت وفاز بترشيح الحزب الديمقراطى للرئاسة، متغلبًا على العديد من التقدميين البارزين.


الولايات المتحدة

ترامب

جو بايدن

الكونجرس

الجمهوريين

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