اليوم السابع
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خالد صلاح
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المغرب يسجل 2650 إصابة جديدة بكورونا و44 وفاة و2833 حالة شفاء

الجمعة، 25 ديسمبر 2020 01:00 ص
المغرب يسجل 2650 إصابة جديدة بكورونا و44 وفاة و2833 حالة شفاء اجراءات مكافحة فيروس كورونا
الرباط (رويترز)

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سجلت وزارة الصحة المغربية، 2650 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ارتفاعا من 2566 حالة أمس ليصل العدد الإجمالى للإصابات فى البلاد إلى 425 ألفا و864 حالة، كما سُجلت 44 وفاة نزولا من 56 أمس، ليصبح عدد الوفيات بسبب الوباء فى البلاد 7130 حالة.

 

وتم شفاء 2833 حالة إضافية، ليبلغ العدد الإجمالى للمتعافين 388 ألفا و728، وكشف وزير الصحة المغربى خالد آيت الطالب اليوم أن المغرب حصل على 65 مليون جرعة من لقاحين مضادين لفيروس كورونا، لتطعيم حوالى 25 مليونا من السكان.

 

وأضاف "كما تم الإعلان عن ذلك فى بلاغ للديوان الملكي، سيتم تلقيحها بشكل تدريجى ومجاني"، وقال إن الاستعدادات "لانطلاق الحملة الوطنية للتلقيح بلغت مراحل جد متقدمة" وتشمل تدريبات ميدانية وإجراءات تنظيمية وتعبئة الموارد البشرية واللوجستية.

 

 


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