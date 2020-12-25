اليوم السابع
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المصالحة الروسى ترصد 32 عملية قصف من جانب الإرهابيين فى سوريا

الجمعة، 25 ديسمبر 2020 11:30 م
المصالحة الروسى ترصد 32 عملية قصف من جانب الإرهابيين فى سوريا جانب من العنف فى سوريا _ صورة أرشيفية
دمشق /أ ش أ/

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أعلن مركز المصالحة الروسى فى سوريا، عن رصده 32 عملية قصف من قبل عناصر تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابى فى عدة محافظات سورية خلال اليوم الأخير.

وقال نائب رئيس المركز الروسى للمصالحة اللواء البحرى فياتشيسلاف سيتنيك - فى بيان اوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الجمعة - إنه تم تسجيل 15 عملية قصف فى محافظة إدلب، و12 عملية فى اللاذقية و5 فى محافظة حماة.

وأضاف أنه لم يتم رصد أى هجمات من قبل الجماعات المسلحة الموالية لتركيا، يذكر أن روسيا وتركيا اتفقتا فى مارس الماضى على إجراءات لوقف التصعيد فى محافظة إدلب السورية.

وتتضمن الإجراءات المتفق عليها من قبل الرئيسين الروسى فلاديمير بوتين، والتركى رجب طيب أردوغان، وقف إطلاق النار عند خط التماس اعتبارا من 6 مارس وإقامة ممر أمنى قرب الطريق "إم-4" وتسيير دوريات روسية تركية مشتركة فى الطريق.

 


المصالحة الروسى

روسيا

أخبار روسيا

رصد 32 عملية قصف

الإرهابيين

سوريا

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