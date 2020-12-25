كما أكد إفشال عدة مخططات لاستهداف المنطقة الخضراء، موضحًا أن هناك تنسيقاً عالياً مع قوات التحالف والناتو لملاحقة الإرهابيين. 

 

ويذكر أن الجيش العراقى والسفارة الأمريكية فى بغداد أعلنا، مساء الأحد الماضى، أن ما لا يقل عن ثمانية صواريخ كاتيوشا سقطت في المنطقة الخضراء شديدة التحصين بالعاصمة العراقية، فى هجوم استهدف السفارة الأمريكية، ما أسفر عن إلحاق أضرار طفيفة بالمجمع.