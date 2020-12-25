أفادت فضائية العربية، فى نبأ عاجل لها، منذ قليل، أن السفارة الأمريكية فى بغداد تستكمل إجلاء جميع موظفيها باستثناء السفير ومرافقيه.
وأكد وزير الداخلية العراقي، عثمان الغانمى، أن بلاده تعمل على خطة أمنية عسكرية لمنع استهداف المنطقة الخضراء، وقال الغانمي - في تصريحات خاصة لقناة (العربية) الإخبارية اليوم الخميس، "نعمل مع البعثات الدبلوماسية لحمايتها فى بغداد"، كاشفاً عن اعتقال أحد مطلقى الصواريخ تجاه السفارة الأمريكية.
كما أكد إفشال عدة مخططات لاستهداف المنطقة الخضراء، موضحًا أن هناك تنسيقاً عالياً مع قوات التحالف والناتو لملاحقة الإرهابيين.
ويذكر أن الجيش العراقى والسفارة الأمريكية فى بغداد أعلنا، مساء الأحد الماضى، أن ما لا يقل عن ثمانية صواريخ كاتيوشا سقطت في المنطقة الخضراء شديدة التحصين بالعاصمة العراقية، فى هجوم استهدف السفارة الأمريكية، ما أسفر عن إلحاق أضرار طفيفة بالمجمع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة