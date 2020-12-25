اليوم السابع
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السعودية.. ارتطام لغم بحرى زرعه الحوثيون بسفينة شحن تجارية جنوب البحر الأحمر

الجمعة، 25 ديسمبر 2020 05:32 م
السعودية.. ارتطام لغم بحرى زرعه الحوثيون بسفينة شحن تجارية جنوب البحر الأحمر البحرية السعودية
وكالات

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أعلن التلفزيون السعودى عن ارتطام لغم بحرى زرعه الحوثيون بسفينة شحن تجارية جنوب البحر الأحمر، وأكد أن  أضرار طفيفة أصابت مقدمة السفينة دون وقوع خسائر بشرية، بحسب "واس".


السعودية

التحالف العربى

اليمن

الحوثيون

لغم بحرى

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