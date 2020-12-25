السعودية.. ارتطام لغم بحرى زرعه الحوثيون بسفينة شحن تجارية جنوب البحر الأحمر

وكالات

أعلن التلفزيون السعودى عن ارتطام لغم بحرى زرعه الحوثيون بسفينة شحن تجارية جنوب البحر الأحمر، وأكد أن أضرار طفيفة أصابت مقدمة السفينة دون وقوع خسائر بشرية، بحسب "واس".