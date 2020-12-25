السعودية.. ارتطام لغم بحرى زرعه الحوثيون بسفينة شحن تجارية جنوب البحر الأحمر

أعلن التلفزيون السعودى عن ارتطام لغم بحرى زرعه الحوثيون بسفينة شحن تجارية جنوب البحر الأحمر، وأكد أن أضرار طفيفة أصابت مقدمة السفينة دون وقوع خسائر بشرية، بحسب "واس".
السعودية.. ارتطام لغم بحرى زرعه الحوثيون بسفينة شحن تجارية جنوب البحر الأحمرالجمعة، 25 ديسمبر 2020 05:32 م
البحرية السعودية
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