قرر الرئيس التونسى قيس سعيد، تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة ستة أشهر، ابتداءً من 26 ديسمبر الجاري إلى 23 يونيو 2021.
وأوضحت رئاسة الجمهورية التونسية - في بيان اليوم /الجمعة/ - أن القرار جاء بمقتضى الأمر الرئاسي رقم 164 لسنة 2020.
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قرر الرئيس التونسى قيس سعيد، تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة ستة أشهر، ابتداءً من 26 ديسمبر الجاري إلى 23 يونيو 2021.
وأوضحت رئاسة الجمهورية التونسية - في بيان اليوم /الجمعة/ - أن القرار جاء بمقتضى الأمر الرئاسي رقم 164 لسنة 2020.
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