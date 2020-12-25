الحكومة اليابانية تتبنى خطة لإنهاء الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2050

طوكيو أ ش أ

تعهّدت الحكومة اليابانية، اليوم الجمعة، بتبنى خطة تتضمن تعزيز استخدام المركبات التى تعمل بالطاقة الكهربائية واستخدام طاقة الرياح الساحلية ضمن جهود أخرى لإنهاء الانبعاثات الكربونية تماما بحلول العام 2050، وذلك فى إطار مكافحة التغير المناخي.

وأفادت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية بأن خطة العمل، التى تحمل اسم "استراتيجية النمو الأخضر"، تتضمن 14 عنصرا أساسيا، من بينها الاعتماد على الهيدروجين كمصدر للطاقة، وإعادة تدوير الكربون، وزيادة دعم القطاع الخاص للمساعدة فى تحقيق هدف الوصول بصافى انبعاثات ثانى أكسيد الكربون إلى الصفر.

وتعتقد الحكومة اليابانية أن استراتيجية النمو الجديدة ستحقق عوائد اقتصادية تساوى نحو 90 تريليون ين فى عام 2030، و190 تريليون ين (8ر1 مليار دولار) فى 2050، وتتضمن تلك العوائد المبيعات والاستثمارات التى سيستحثها الطلب على المنتجات الجديدة الصديقة للبيئة.