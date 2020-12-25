الجزائر تسجل 434 إصابة جديدة و11 حالة وفاة بفيروس "كورونا"

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أعلن الدكتور جمال فورار الناطق باسم اللجنة الجزائرية لمتابعة فيروس "كورونا"، اليوم الجمعة، تسجيل 434 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و11 حالة وفاة فى يوم واحد.

وقال فورار - فى مؤتمر صحفى اليوم - إن إجمالى الإصابات فى البلاد ارتفع إلى 97 ألفا و441 حالة.. بينما ارتفع إجمالى الوفيات إلى 2716 حالة.

وأضاف أن إجمالى الحالات التى تماثلت للشفاء بلغ 65 ألفا و144 حالة، بعد شفاء 376 حالة خلال يوم واحد.. موضحا أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 42 مريضا بالعناية المركزة.

وكانت أعلى حصيلة للإصابات بفيروس "كورونا" فى الجزائر قد بلغت 1133 حالة فى يوم واحد، وتم تسجيلها فى 24 نوفمبر الماضي.

يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز فى ولاية البليدة، التى تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحى كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضى لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وأعلنت السلطات الجزائرية تشديد حظر التجوال المفروض حاليا بسبب "كورونا"؛ ليصبح من 8 مساء إلى 5 صباحا فى 34 ولاية من بينها الجزائر العاصمة.