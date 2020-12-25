التضامن تستجيب لمناشدة مواطن طلب أطراف صناعية لطفله مبتور الذراعين بالشرقية

أكد محمد كمال، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالشرقية، بشأن الشكوى المواطن إبراهيم محمد محيسن المقيم بقرية العدلية مركز بلبيس، والذى يشكو من قلة الدخل ويعول أسرته المكونة من 6 أفراد ضمنهم طفل معاق ولديه بتر فى الذراعين.

وعلى الفور، وجه وكيل الوزارة، ببحث حالة المواطن، وتبين أن المواطن يعول أسرة مكونة من 6 أفراد منهم 3 أبناء بالتعليم، والطفل إبراهيم معاق ببتر بالذراعين، الذراع الأيمن بتر من فوق الكوع والأيسر بتر كامل نتيجة حادث صعق كهربائى والطفل يتقاضى معاش كرامة.

وتم توجيهه لمكتب التأهيل بلبيس لمساعدته فى عمل أطراف صناعية واستخراج كارنية خدمات متكاملة وبحث إمكانية تقديم مساعدات مالية من مؤسسة التكافل.

كما تم عمل بحث اجتماعى موجه لإحدى الجمعيات الخيرية لعمل أطراف صناعية للطفل .