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التضامن تستجيب لمناشدة مواطن طلب أطراف صناعية لطفله مبتور الذراعين بالشرقية

الجمعة، 25 ديسمبر 2020 02:50 ص
التضامن تستجيب لمناشدة مواطن طلب أطراف صناعية لطفله مبتور الذراعين بالشرقية الطفل إبراهيم
الشرقية - إيمان مهنى

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أكد محمد كمال، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالشرقية، بشأن الشكوى المواطن إبراهيم محمد محيسن المقيم بقرية العدلية مركز بلبيس، والذى يشكو من قلة الدخل ويعول أسرته المكونة من 6 أفراد ضمنهم طفل معاق ولديه بتر فى الذراعين.

تفاصيل لقاء الطفل مبتور الذراعين الموهوب كرويا بوزير الشباب والرياضة (1)

وعلى الفور، وجه وكيل الوزارة، ببحث حالة المواطن، وتبين أن المواطن يعول أسرة مكونة من 6 أفراد منهم 3 أبناء بالتعليم، والطفل إبراهيم معاق ببتر بالذراعين، الذراع الأيمن بتر من فوق الكوع والأيسر بتر كامل نتيجة حادث صعق كهربائى والطفل يتقاضى معاش كرامة.

تفاصيل لقاء الطفل مبتور الذراعين الموهوب كرويا بوزير الشباب والرياضة (2)

وتم توجيهه لمكتب التأهيل بلبيس لمساعدته فى عمل أطراف صناعية واستخراج كارنية خدمات متكاملة وبحث إمكانية تقديم مساعدات مالية من مؤسسة التكافل.

كما تم عمل بحث اجتماعى موجه لإحدى الجمعيات الخيرية لعمل أطراف صناعية للطفل .

 

تفاصيل لقاء الطفل مبتور الذراعين الموهوب كرويا بوزير الشباب والرياضة (3)

تفاصيل لقاء الطفل مبتور الذراعين الموهوب كرويا بوزير الشباب والرياضة (4)


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