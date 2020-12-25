وذكرت وكالة الأنباء البحرينية اليوم /الجمعة/ أن ذلك يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها البحرين ممثلةً في الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (Covid-19)، وتأكيداً على الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس كورونا.



وأكدت الهيئة أن التكاتف مع الصفوف الأمامية في مكافحة فيروس كورونا، سيُعيد الحياة لطبيعتها مرةً أخرى، وستعود الفعاليات والاحتفالات من جديد.