أعلنت هيئة البحرين للسياحة والمعارض إلغاء عروض الألعاب النارية، التي كان من المقرر إقامتها في منطقة خليج البحرين؛ احتفالاً برأس السنة الميلادية.
وذكرت وكالة الأنباء البحرينية اليوم /الجمعة/ أن ذلك يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها البحرين ممثلةً في الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (Covid-19)، وتأكيداً على الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس كورونا.
وأكدت الهيئة أن التكاتف مع الصفوف الأمامية في مكافحة فيروس كورونا، سيُعيد الحياة لطبيعتها مرةً أخرى، وستعود الفعاليات والاحتفالات من جديد.
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