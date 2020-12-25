افتتاح مسجد بنى منين بمركز الفشن فى محافظة بنى سويف.. صور

بنى سويف - هانى فتحى

أناب الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، رئيس مركز ومدينة الفشن المهندس محمود سعد، لافتتاح المسجد البحرى بقرية بنى منين، وذلك ضمن 4 مساجد تم افتتاحها اليوم الجمعة وهى: (الإسراء والمعراج بادراسيا، العربض بقرية بشاويش إهناسيا، والرحمن بطنسا الملق ناصر بجانب مسجد قرية بنى منين)، وذلك بعد إحلال وتجديد تلك المساجد فى إطار خطة وزارة الأوقاف التى تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدنى لتطوير ورفع وإنشاء المساجد.

وعقب الافتتاح أقيمت شعائر صلاة الجمعة، وسط التزام بتطبيق الضوابط التى حددتها وزارة الأوقاف والالتزام بكافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية، خاصة فيما يتعلق بارتداء المصلين للكمامات وإحضار المصلية الشخصية "سجادة الصلاة" والاقتصار على الأماكن المتاحة بما يحقق التباعد الاجتماعي، مع استمرار الغلق لحمامات المسجد، وذلك بحضور الشيخ عبد الحكيم مدير إدارة الأوقاف بالفشن والنائب طه الناظر عضو مجلس النواب، أحمد الحكش نائب رئيس المدينة، حيدر حسين مدير الرصد الميدانى والمتابعة بالوحدة المحلية، ورؤساء المجالس القروية.



افتتاح مسجد بنى منين بقرية الفشن



إقامة صلاة الجمعة بمسجد بنى منين عقب افتتاحه



رئيس مدينة الفشن يفتتح مسجد بنى منين