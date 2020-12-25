افتتاح مسجد الزبير بن العوام بإدفو فى أسوان.. صور

أسوان – عبد الله صلاح

أناب اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، السكرتير العام للمحافظة اللواء حازم عزت، لافتتاح مسجد الزبير بن العوام بنجع دار الهنا بقرية الغنيمية التابعة لمركز إدفو والمقام على مساحة 256 م2 وبتكلفة 1,6 مليون جنيه.

كما تم أيضاً اليوم افتتاح مسجد الصحابة بنجع عواض التابع لمركز دراو والمقام على مساحة 160 م2 وبتكلفة مليون جنيه حيث يأتى افتتاح المسجدين ضمن 18 مسجد تم افتتاحهم بمختلف مدن ومراكز المحافظة خلال الفترة الحالية.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد عزت وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، أنه تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة واللواء أشرف عطية جارى افتتاح العديد من المساجد الجديدة التى يتم إنشاؤها بالجهود الذاتية أو من خلال الوزارة، مشيراً إلى أنه يتم تكثيف جهود وأعمال التطهير والتعقيم بجميع المساجد بصفة دورية، مع الاستمرار فى الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الوقائية للمصلين من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا.



المسجد الجديد



جانب من افتتاح مسجد الزبير بن العوام