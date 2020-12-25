استمرار حملات التعقيم ضد كورونا بمدينة الحسنة فى شمال سيناء

أكد اللواء أسامة أحمد محمد عفش، رئيس مركز ومدينة الحسنة بشمال سيناء، أن هذا الأسبوع سيشهد تواصل حملات متواصلة للتعقيم والتطهير ضد كورونا.

وأشار رئيس مركز ومدينة الحسنة بشمال سيناء، إلى أنه يتم بالتنسيق مع الصحة كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، والحد من انتشار العدوى.

وقال رئيس مدينة الحسنة، إنه تم تعقيم مبنى رئاسة مجلس ومدينة الحسنة ضمن خطة التطهير والتعقيم لجميع المنشأت الحكومية حيث تم تطهير وتعقيم المبني بالكامل وجميع الإدارات الداخلية التابعة له، وذلك حرصاً على صحة وسلامة جميع العاملين.

وأضاف أنه تم إطلاق حملة توعية استهدفت المواطنين بمركز ومدينة الحسنة، تم خلالها مناشدتهم بضرورة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا وارتداء الكمامة الطبية والحفاظ على التباعد الاجتماعى، وذلك حفاظاً علي صحة وسلامة الجميع.

وأوضح أنه تم توزيع الإرشادات التى يجب اتباعها وتضمنت الابتعاد مسافة متر واحد على الأقل عن الآخرين للحد من مخاطر الإصابة بالعدوى.