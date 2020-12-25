وقالت الوزارة - حسبما نقلت قناة (طلوع نيوز) الأفغانية اليوم /الجمعة/ - إنه بذلك تكون الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في أنحاء البلاد قد وصلت إلى 51 ألفا و764 مصابا، في حين ارتفع العدد الإجمالي للوفيات المرتبطة بالفيروس حتى الآن إلى 2148 وفاة، وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 96 حالة تعاف خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية أيضا؛ ليرتفع إجمالي عدد المتعافين من الفيروس حتى هذه اللحظة إلى 40 ألفا و678 شخصا. فيما يبلغ عدد حالات الإصابة النشطة 8 آلاف و214 حالة معروفة في البلاد.